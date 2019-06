Feuerwehreinsätze nach Blitzeinschlägen im Südwesten

Anzeige

Wegen Blitzeinschlägen hat in mehreren Landkreisen Baden-Württembergs die Feuerwehr ausrücken müssen. Nach Angaben der Polizei in Aalen alarmierte eine Frau in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) die Feuerwehr, als nach einem Blitzeinschlag der Dachstuhl ihres Doppelhauses stark zu rauchen begonnen hatte. Die Einsatzkräfte konnten die Glutnester am Montagabend zügig löschen, es entstand aber ein Schaden von rund 40 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Auch nach Spaichingen (Kreis Tuttlingen) und Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mussten die Einsatzkräfte am Montagabend zu Häusern ausrücken, die der Blitz getroffen hatte. Bei keinem der beiden Gebäude sei es aber zum Brand gekommen, wie die Polizeipräsidien in Tuttlingen und Reutlingen am Dienstag mitteilten. Den Angaben zufolge blieben die Schäden relativ gering – einzelne Dachziegel seien herabgestürzt, hieß es. Auch Verletzte gab es demnach keine. dpa/lsw