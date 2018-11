Feuerwehreinsatz wegen verschmorter Lampe

Anzeige

Am Dienstag gegen 20.30 Uhr waren mehrere Funkwagenbesatzung und die Feuerwehr Schriesheim bei einem Brand in einer Wohnung in der Kirchstraße eingesetzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begann eine Lampe, die sich in einem Kleiderschrank befand, an zu schmoren. Dieser Schmorbrand versetzte die an der Lampe befindliche Kleidung ebenfalls in Brand.

Der 48-jährige Wohnungsinhaber bemerkte Brandgeruch und verließ mit seinem Sohn die Wohnung. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brandherd lokalisieren. Beim Öffnen des Schranks entzündete sich die Kleidung. Sowohl Kleidung als auch die Lampe wurden aus der Wohnung entfernt. Hierbei verletzte sich ein 29- jähriger Feuerwehrmann leicht. Es entstand ein Sachschaden von 80 Euro.