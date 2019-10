Fischerbach – Körperliche Auseinandersetzung und Sachbeschädigung

Anzeige

Fischerbach (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit anschließender Sachbeschädigung soll es am Samstagabend auf einem Fest in Fischerbach gekommen sein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zwischen einem 16 – und 18- Jährigen zu einem handfesten Disput. Im Anschluss soll ein Beteiligter der Streitigkeit dabei beobachtet worden sein, wie er an einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug einen Außenspiegel abtrat und laut Zeugenaussagen noch weitere Fahrzeuge beschädigte. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

