Fischerbach – Kurve geschnitten

Fischerbach (ots) – Zwei Leichtverletzte und rund 4.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen im „Hintertal“. Nach bisherigen Feststellungen hat eine 24 Jahre alte VW-Lenkerin gegen 7.20 Uhr eine Linkskurve in Fahrtrichtung Unterharmersbach geschnitten und ist hierbei mit dem entgegenkommenden Golf eines 25-Jährigen zusammengestoßen. Eine medizinische Betreuung der Beteiligten an der Unfallstelle war nicht notwendig. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

