Fischerbach – Mit über zwei Promille gestürzt

Anzeige

Fischerbach (ots) – Der übermäßige Alkoholkonsum eines 40-Jährigen dürfte am Sonntagnachmittag zu dem Sturz von seinem Zweirad geführt haben. Der Velo-Fahrer war kurz vor 15 Uhr auf dem Kinzigdamm entlang der B33 in Richtung Haslach unterwegs, als er stürzte und Zeugen Rettungskräfte alarmierten. Mit leichten Blessuren wurde der 40 Jahre alte Mann in das Klinikum nach Wolfach gebracht. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille zutage brachte, musste der Radler auch Blut abgeben. Nach Auswertung der erhobenen Probe erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4382199