Fischerbach – Sturz mit Mountainbike

Fischerbach (ots) – Eine sechsköpfige Schülergruppe war am Dienstagmorgen mit ihrem Lehrer zu einer Mountainbike-Ausfahrt aufgebrochen. Gegen 10:30 Uhr stürzte ein 14-Jähriger alleinbeteiligt als er den Waldweg ‚Hintertal‘ befuhr. Hierbei verletzte er sich leicht, musste jedoch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Lahr gebracht werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4017176