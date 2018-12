Fischerbach – Von der Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Fischerbach (ots) – Von der Fahrbahn in der Hauptstraße abgekommen ist am Mittwochmittag eine Pkw-Lenkerin aus bisher ungeklärten Gründen. Die 44-Jährige streifte mit ihrem Honda einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Sie und ihr Beifahrer blieben jedoch beide unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4135724