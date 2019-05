Fliegender Schutzengel für Temposünder

Anzeige

Als fliegender Schutzengel hat sich eine Taube für einen Temposünder aus Nordrhein-Westfalen erwiesen: Auf einer Blitzeraufnahme verdeckte sie das Gesicht des Autofahrers, weil sie direkt vor seiner Windschutzscheibe flog.

So bewahrte der Vogel den Bleifuß-Fan vor der Identifizierung und vor einem Bußgeld von 105 Euro. Der Mann wurde in Viersen mit 54 Stundenkilometern in einer Tempo-30-Zone ertappt, bleibt laut Polizei nun aber ungeschoren. Ob die Taube auch einen Schutzengel hatte und die Begegnung mit dem Auto überlebte, das blieb offen.

ots / BNN