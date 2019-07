Forbach – Auffahrunfall durch Unachtsamkeit

Anzeige

Forbach (ots) – Eine betagte Autofahrerin verursachte am Dienstagmittag in der ‚Alte Straße‘ einen Unfall mit erheblichem Sachschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr die ältere Dame gegen 16:30 Uhr aus Unachtsamkeit mit ihrem Wagen gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug auf einen davor stehenden Ford geschoben. An dem Pkw der Frau wurde die Vorderachse, an dem geparkten Mercedes die Hinterachse erheblich verzogen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

/gü

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4325632