Forbach – Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Forbach (ots) – Am Freitag, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 14 Uhr, parkte ein 68-jähriger Mann seinen Mercedes ordnungsgemäß auf dem Parkplatz “ Herrenwieser Schwallung“ direkt neben der L 83. Als er zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass der linke hintere Stoßfänger zerkratzt war. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken den Mercedes gestreift hat. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

