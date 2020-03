Forbach, B 462 – Baum auf Autodach gefallen

Anzeige

Forbach (ots) – Eine 52 Jahre alte Toyota-Fahrerin ist am Mittwochmittag auf der Fahrt von Forbach nach Weisenbach noch mal mit dem Schrecken davongekommen. In Höhe der ‚Kreuzfelsenkurve‘ hat sich kurz nach 13:30 Uhr, aufgrund von Sturmböen, ein Baum entwurzelt, der in der Folge auf das Autodach der 52-Jährigen kippte. Das fallende Gehölz hat zwar verbeultes Blech und eine zerstörte Frontscheibe hinterlassen, die Fahrzeuginsassen blieben jedoch allesamt unversehrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Langenbrand entfernten den Baum von der Fahrbahn.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4539262 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4539262