Forbach, Bermersbach – Glimpflich ausgegangen

Forbach, Bermersbach (ots) – Dem schnellen Einschreiten eines Nachbarn und eines Hausbewohners dürfte es zu verdanken sein, dass nach einem Brand in der Giersteinstraße am Dienstagabend kein größerer Sachschaden zu beklagen ist. Gegen 20 Uhr wurden, durch den Nachbarn eines anderen Hauses, die Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf den Brand auf einem Balkon aufmerksam gemacht. Einem Bewohner gelang es, den Brand mit einem Feuerlöscher weitestgehend zu löschen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und rund 10 Wehrleuten angerückt war, sowie der vorsorglich alarmierte Rettungsdienst samt Notarzt hatten glücklicherweise nur noch wenig zu tun. Personen kamen nicht zu Schaden. Offenbar hatte noch nicht vollständig erkaltete Asche in einem Kunststoffbehälter den Brand und den daraus resultierenden Schaden an umliegenden Gegenständen verursacht. Durch das rasche Handeln der Bewohner blieb der Sachschaden jedoch gering.

