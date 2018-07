Forbach – Ein Schwerverletzter bei Motorradunfall

Forbach (ots) – Ein 30-jähirger Motorradfahrer fuhr am Samstagvormittag mit seiner BMW von Freudenstadt kommend auf der Bundesstraße 462 in Richtung Gaggenau. Zwischen Raumünzach und Forbach, in der sogenannten Heppenau-Kurve, kam er infolge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Während das Motorrad an den Leitplanken zurückgehalten wurde, flog der Fahrer über diese hinüber und landete in der angrenzenden Böschung. Hierbei zog er sich schwere Beinverletzungen zu. Für die Landung eines Rettungshubschraubers wurde die B462 kurzfristig voll gesperrt. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus nach Karlsruhe geflogen. An seiner Maschine entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. /br

