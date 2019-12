Forbach – Einbruch in Wagenhalle, Zeugen gesucht

Anzeige

Forbach (ots) – Wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls in die Wagenhalle in der Schifferstraße haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen 2 Uhr und 4:25 Uhr drang ein Unbekannter in die Wagenhalle des dortigen Verkehrsbetriebes ein und verschaffte sich gewaltsam Zugang zu drei S-Bahnen. Mit Kassen aus den Fahrkartenautomaten suchte der Langfinger im Anschluss das Weite. Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, doch geht alleine der angerichtete Sachschaden in die Tausende. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Wagenhalle gemacht haben, wenden sich bitte mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

