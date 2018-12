Forbach, Gausbach – Ohne Beute davongezogen

Anzeige

Forbach, Gausbach (ots) – Ohne Beute hat nach bisherigen Feststellungen ein unbekannter Einbrecher ein Zweiparteienhaus in der Murgtalstraße wieder verlassen müssen, nachdem er dort in der Nacht auf Montag die verschlossene Zugangstür zu den Kellerräumen aufgehebelt hatte. Offensichtlich konnte der Eindringling beim Durchwühlen des Untergeschosses nichts Brauchbares vorfinden und versuchte anschließend sein Glück in einer zum Anwesen zugehörigen Garage. Auch dort fand der Unbekannte keinen Gefallen an den gelagerten Gegenständen und trat erfolglos seinen Heimweg an. Wenige Meter weiter ist in der gleichen Nacht das Verdeck eines VW Cabrio aufgeschlitzt worden. Durch die geschaffene Öffnung wurde zwar die Fahrertür entriegelt, entwendet wurde aus dem Wageninnern nach ersten derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Der angerichtete Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist möglich.

/wo

