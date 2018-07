Forbach – Gestürzt

Forbach (ots) – Ein 23 Jahre alter Fahrer eines E-Bikes war am Donnerstagabend auf dem Mühlweg unterwegs, als er kurz nach 20 Uhr aus noch unklarer Ursache nach rechts vom Weg abkam und hierbei in einen angrenzenden Bach stürzte. Der Radler zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden mussten. Beamte des Polizeireviers Gaggenau kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4019325