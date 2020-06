Forbach – Glückliches Ende einer Vermisstenfahndung

Anzeige

Forbach (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen ist es wohl zu verdanken, dass ein Vermisster aus dem Raum Karlsruhe wohlbehalten in ein Klinikum zurückgebracht werden konnte. Der Mittfünfziger war am Sonntagmorgen gegen 11:30 Uhr in der Hauptstraße aufgefallen, da er in einem augenscheinlich verwirrten Zustand durch die Gärten lief und auf Fragen des Zeugen nicht antworten konnte. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten die Identität des Mannes feststellen und herausfinden, dass dieser bereits seit zwei Tagen in der Klinik fehlen würde. Durch einen Krankentransport konnte er im Anschluss dorthin zurückgebracht werden.

