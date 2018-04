Forbach – Handfeste Auseinandersetzung

Forbach (ots) – Die Auseinandersetzung mehrerer Kneipengäste auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Landstraße hat in den heutigen Morgenstunden zu einem Polizeieinsatz geführt. Nach Angaben eines 26-Jährigen sei dieser derart mit zwei Bekannten in Streit geraten, dass ein im Schankraum begonnener Streit letztlich vor dem Lokal mit wechselseitigen Schlägen endete. Nach ersten Ermittlungen dürfte vorangegangener Alkoholkonsum die Uneinigkeiten befeuert haben. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

