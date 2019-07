Forbach – Heftiger Streit wegen Internetanschluss

Anzeige

Forbach (ots) – Wegen einem mutmaßlich abgeschalteten Internetzugang kam es am Sonntagabend zwischen zwei Männern in der Landstraße zu einem Streit. Im Verlauf des Streites soll ein 20-Jähriger einen 28-Jährigen, den er für das Abschalten des Internetzugangs verantwortlich machte, beleidigt haben. Dieser soll dann mit einen Baseballschläger auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben, wobei dieser hierbei so schwer verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Den 28-Jährigen erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Den Jüngeren erwartet eine Strafanzeige wegen Beleidung. /ag

