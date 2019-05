Forbach – Hubschrauber nach Arbeitsunfall im Einsatz

Anzeige

Forbach (ots) – Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstagmittag in einem Betrieb in Raumünzach. Bei der Handhabung eines Steinquaders rutschte das etwa 20 bis 30 Kilogramm schwere Granitstück ab und einem Arbeiter auf das Bein. Ein Rettungshubschrauber, der am Bahnhof landete, brachte den Mann in eine Klinik. Ein Fremdverschulden konnte nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen werden.

