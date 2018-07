Forbach – Kleines Tier, große Wirkung

Forbach (ots) – Der Auslöser für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen war zwar sehr klein, zog aber größere Folgen nach sich. Der 74 Jahre alte Lenker eines Seat befuhr gegen 7.20 Uhr die L79 von Bermersbach kommend in Richtung Forbach, als ein kleines Insekt den Weg in das Auge des Rentners fand. Der Mittsiebziger geriet nach rechts gegen die Leitplanke und verursachte so einen Sachschaden von 3.000 Euro. Er selbst kam ohne Blessuren davon.

