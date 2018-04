Forbach – Massiv beschädigt

Forbach (ots) – Der Nissan eines 31-Jährigen wurde bei einem Unfall am Dienstag gegen 20.30 Uhr massiv beschädigt. Er lenkte seinen Wagen über die L67 von Bermersbach kommend in Richtung Forbach, als er in einer Rechtskurve, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die linke Leitplanke krachte. Sowohl der Fahrer als auch seine zehn Jahre jüngere Beifahrerin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 25.000 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3907584