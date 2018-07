Forbach – Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Forbach (ots) – Ein 23-jähriger Motorradfahrer war am Mittwochabend auf der L 83 von der Schwarzenbachtalsperre kommend in Richtung Herrenwies unterwegs. Gegen 19 Uhr verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde in eine Klinik nach Baden-Baden gebracht. Der Schaden am Motorrad wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

