Forbach – Mutmaßlicher Betrüger ins Netz gegangen

Forbach (ots) – Beamten des Polizeipostens Gernsbach ist es am Freitagvormittag gelungen, einen mutmaßlichen Betrüger in einer Straßenbahn am Bahnhof vorläufig festzunehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei einem 68-Jährigen Anfang August persönliche Zugangsdaten ausgespäht und anhand der widerrechtlich erlangten Daten Online-Bestellungen vorgenommen. Der Endsechziger wurde allerdings über den Online-Betreiber darüber informiert, dass die Stammdaten seines Accounts geändert und möglicherweise gehackt wurden. Die Beamten setzten sich nach der Anzeigenerstattung mit dem Paket-Shop in Verbindung, zu dem die bestellten Waren geliefert werden sollten. Tatsächlich erschien am Freitagvormittag ein Mann beim Paket-Shop zur Abholung der Bestellungen. Der 43-Jährige wies sich mit einem ausländischen Dokument aus, welches mit einer Folie und dem Namen des 68-Jährigen überklebt war. Die verständigten Polizisten konnten im Anschluss den Verdächtigen, der zwischenzeitlich zum Bahnhof gegangen war, in einer Straßenbahn vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Ausspähung von Daten ermittelt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4350860