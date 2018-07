Forbach – Nachtragsmeldung zu: Kradfahrer nach Überholmanöver verunglückt

Forbach (ots) – Entgegen der am Montag, den 16. Juli, um 22.44 Uhr veröffentlichen Erstmeldung war der 17-jährige Kradfahrer auf der B462 in Richtung Freudenstadt unterwegs, der VW Polo bewegte sich in Fahrtrichtung Forbach.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats Baden-Baden erhoffen sich telefonische Hinweise zum Unfallhergang unter: 07221 6800.

/mg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4010902