Forbach – Schwer verletzt nach Sturz mit Mountainbike

Anzeige

Forbach (ots) – Ein 60 Jahre alter Mountainbike-Fahrer hat sich am Samstagabend nach einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen werden. Nachdem die Verletzungen anfangs als lebensgefährlich eingeschätzt wurden, hat sich der Zustand des Mannes mittlerweile stabilisiert. Der Sportler kam gegen 19:30 Uhr auf der stark abfallenden Straße ‚Kaltenbach‘ zwischen Kirschbaumwasen und Raumünzach am Ausgang einer scharfen Kurve zu Fall und stürzte einen fünf Meter tiefen Abhang hinunter. Nach bisherigen Feststellungen liegen keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vor. Der 60-Jährige konnte sich trotz seiner schweren Verletzungen noch bis zur Schifferstraße schleppen, wo er dann von Spaziergängern aufgefunden wurde. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau kümmerten sich um die Unfallaufnahme. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4636849 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4636849