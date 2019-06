Forbach – Unfall mit Sachschaden

Anzeige

Forbach (ots) – Der 19 Jahre alte Fahrer eines Mercedes kam am Donnerstagmittag auf der L79 offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und verursachte so einen Schaden von rund 10.000 Euro. Der Fahranfänger war kurz nach 16 Uhr bergwärts in Richtung Bermersbach unterwegs, als er mit dem rechten Fahrzeugheck gegen einen Felsen krachte. Er blieb glücklicherweise unversehrt. Die Bergungsarbeiten des Fahrzeuges wurden durch Kräfte der Feuerwehr Forbach unterstützt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

