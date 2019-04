Forbach – Unfallflucht / Zeugen gesucht

Anzeige

Forbach (ots) – Ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro war die Bilanz einer Unfallflucht am Montagmittag auf der Ebersbronner Straße. Ein 64 Jahre alter Mercedesfahrer war gegen 12.40 Uhr in Richtung Hundseck unterwegs, als ihm der noch unbekannte Fahrer eines blauen BMW auf seiner Spur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 64-Jährige nach eigenen Angaben in einen Seitengraben ausweichen und krachte hierbei auch gegen einen Telefonmast. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen und den Unfall zu melden. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten.

