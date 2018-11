Forst- Autobahn 5- Spanischen Schwertransporter aus dem Verkehr gezogen

Anzeige

mangelhafter Schwertransport



Forst (ots) – Ein mit zwei überbreiten Holzkisten und einem Gewicht von 18 Tonnen beladener spanischer Schwertransport geriet ins Visier der Beamten der Verkehsrüberwachung Güter- und Personenverkehr, als dieser auf der A 5 in Richtung Süden fuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sowohl die Sattelzugmaschine als auch der Sattelauflieger in einem schlechten technischen Zustand sind. Die anfängliche technische Unterwegskontrolle förderte Mängel an der Kraftstoffanlage und der Beleuchtung der Zugmaschine zutage. Der Sattelauflieger hatte erhebliche Mängel an der Bereifung, der Luftfederung und den Schwingungsdämpfern. Dazu kam eine unzureichende Ladungssicherung mit Zurrgurten, die teilweise unbrauchbar und zudem unzulässig in den Fahrzeugrahmen und nicht in die Zurr-Ösen eingehakt waren. Die Stirnwand war völlig marode und nahezu auf der ganzen Breite durchgerostet. Die Fahrt fand bei einer Fachwerkstatt ihr Ende nachdem der Sachverständige beim TÜV Bruchsal in seinem Gutachten die nicht nur erheblichen sondern auch sehr gefährlichen Mängel bestätigt hatte. Es wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und die Weiterfahrt untersagt.

