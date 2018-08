Forst – Einbruch in Brillenfachgeschäft

Anzeige

Forst (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Brillenfachgeschäft in der Kirchstraße in Forst ein und entwendeten mehrere hundert Brillen mit einem geschätzten Gesamtwert von 40.000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Bruchsal drangen die Unbekannten gewaltsam durch die Hintertür in die Geschäftsräume der im Ortskern von Forst gelegenen Firma ein. Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter der 07251/726-0 oder der Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard unter der 07251/42760 entgegen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4031608