Forst -Einbruch in Firma

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntag, 23.00 Uhr und Montag, 07.20 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Hambrücker Straße in Forst ein. Die Eindringlinge verschafften sich über ein Fenster Zutritt in das Firmengebäude. In den dortigen Räumen entwendeten sie neben Bargeld auch ein Mobiltelefon. Anschließend gelangten die Einbrecher in eine angrenzende Wohnung. Dort erbeuteten sie zwei Geldbeutel mit EC- und Kreditkarten. Der genaue Diebstahlschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Silke Gehrig, Pressestelle

