Forst – Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Karlsruhe (ots) – Ein schwer verletzter Radfahrer sowie ein Sachschaden von insgesamt zirka 700 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen, gegen 10:00 Uhr, in Forst ereignet hat.

Ein 91-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad auf der Barbarastraße unterwegs. An der Kreuzung Barbarastraße / Burgweg missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 70-jährigen VW-Fahrers und wurde von diesem erfasst. In der Folge stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich trotz eines getragenen Fahrradhelms schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

