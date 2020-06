Forst – Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 8000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagmorgen in Forst. Ein 31-Jähriger fuhr gegen 01.30 Uhr von der Autobahn ab und wollte nach links in Richtung Forst weiterfahren. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines auf der Hambrücker Straße fahrenden 17-jährigen Kleinkraftradfahrers. Bei dem Zusammenstoß wurde der 17-Jährige und sein gleichaltriger Sozius leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

