Forst – Zwei Jugendliche nach Sachbeschädigungen vorläufig festgenommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche konnte die Polizei am Mittwochabend in Forst vorläufig festnehmen. Zunächst fuhr eine Streife zur Lußhardtschule, da dort versucht worden war in eine Gartenhütte einzubrechen, wobei ein Fenster zu Bruch ging. Kurz vor 22.00 Uhr verständigte dann ein Zeuge die Polizei, da er Jugendliche dabei beobachtet hatte wie sie in der Kronauer Allee Kanaldeckel entfernten und auf die Straße warfen. Bei der Anfahrt fuhr ein Streifenwagen über einen Kanaldeckel, wobei das Dienstfahrzeug beschädigt wurde. Im Verlauf der Fahndung konnten dann die beiden Jugendlichen festgestellt werden. Eine weitere Streife stellte noch eine auf die Straße geworfene Tonfigur fest, die zuvor aus einem Garten genommen worden war. Beide Jugendliche räumten die ihnen vorgeworfen Straftaten ein. Sie wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten überstellt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4591467 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4591467