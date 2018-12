Anzeige

Ein Frau hat in Ludwigsburg mit ihrem Auto eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 41 Jahre alte Passantin hinter einem ordnungsmäßig am Fahrbahnrand parkenden Wohnmobil über die Straße gegangen und vom Wagen der 63-Jährigen erfasst worden.

Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/lsw)