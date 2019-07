Frau mit Drogen auf verbotenen Wegen

Anzeige

Mannheim (ots) – Die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mannheim erhielt Sonntag gegen Nachmittag Kenntnis über eine 24-jährige Deutsche, die am Bahnsteig stehe und mit der Hand Schießbewegungen in Richtung ausfahrender Züge gestikuliere. Als eine Streife am Bahnsteig eintraf, hatte sich die junge Frau bereits in die Gleise begeben und entfernt. Umgehend wurde die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informiert, um den stattfindenden Zugverkehr zu sensibilisieren. Während der Fahndung nach der Frau wurde die Streife von einer 25-jährigen Frau und deren Mutter angehalten. Sie hätten die Frau in den Gleisen gesehen und aufgrund der Gefährdung angesprochen. Die junge Frau hätte daraufhin unvermittelt angegriffen, beleidigt und versucht zu beißen. Nach dem Angriff entfernte sich die Frau weiter in Richtung einer Baustelle. Die Beamten konnten die 25-Jährige im Bereich der umzäunten Baustelle festnehmen. Hierbei leistete sie massiv Widerstand, versuchte mit dem Ellenbogen nach den Beamten zu schlagen und beleidigte diese unnachlässig. Auf der Dienststelle im Mannheimer Hauptbahnhof wurde die junge Frau durchsucht. Hierbei stellten die Beamten etwa 4 Gramm Marihuana fest. Durch eine Polizeiärztin wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde sie von einem Bekannten abgeholt und durfte die Dienststelle verlassen. Eine Beamtin verletzte sich im Rahmen des Einsatzes und musste den Dienst abbrechen. Ihr Kollege verletze sich leicht, konnte den Dienst allerdings fortsetzen. Die verletzte Zeugin stellte Strafantrag wegen Körperverletzung. Auf die Frau werden in nächster Zeit weitere Verfahren zukommen. Sie wird sich unter anderem wegen unbefugtem Aufenthalt im Gleis, Hausfriedensbruch, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 – 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4318070