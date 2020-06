Freudenstadt – 27-JÃ¤hriger unter Drogen mit E-Scooter unterwegs

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender 27-jähriger Fahrer eines E-Scooters ist am Mittwochabend in der Ringstraße in Freudenstadt von der Polizei kontrolliert worden. Die Beamten bemerkten bei einer Überprüfung des Mannes Anzeichen, die auf einen Drogenkonsum schließen ließen. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis bei Marihuana an. Der 27-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen lassen.

