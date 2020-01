Freudenstadt – 53-Jähriger von Unbekanntem angegriffen

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Am Dienstagmittag ist ein 53-Jähriger in Freudenstadt von einem Unbekannten attackiert worden.

Der Geschädigte befand sich gegen 12:00 Uhr in einer Bäckerei in der Ludwig-Jahn-Straße, als es zwischen ihm und einem Unbekannten zum Streit kam. In dessen Verlauf spuckte der Unbekannte dem 53-Jährigen zunächst ins Gesicht. Des Weiteren versetzte der Täter ihm einen Faustschlag in den Magen. Nachdem die Angestellten der Bäckerei einschritten und es ihnen gelang, den Angreifer aus dem Laden zu bekommen, entfernte sich dieser unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07441 5360 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4506093 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4506093