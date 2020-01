Freudenstadt – Alkoholisiert Unfall verursacht

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Mit über 1,2 Promille kam am Freitagfrüh gegen 03.50 Uhr ein 23-jähriger Golf Fahrer von der Fahrbahn ab und verursachte einen Verkehrsunfall. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 294 von Besenfeld kommend in Richtung Loßburg unterwegs. Infolge der alkoholischen Beeinflussung kam er von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter über eine Geländefläche und prallte gegen mehrere Verkehrszeichen an der Einmündung zur Bundesstraße 28. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Der 23-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

