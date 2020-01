Freudenstadt – Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und wird leicht verletzt

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Ein 35-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 28 bei Freudenstadt leicht verletzt. Der Mann war von Freudenstadt in Richtung Dornstetten unterwegs, als er Höhe Wittlensweiler auf den schneebedeckten Grünstreifen geriet. Durch das Gegenlenken geriet er nach links über beide Fahrstreifen und kam auf der Seite im Straßengraben zum Liegen. Der Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergung des Fahrzeuges wurde die Bundesstraße halbseitig gesperrt und konnte um 10 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Am Pkw entstand ein Schaden von 5.000 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4507097 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4507097