Freudenstadt – Fahrradfahrer begeht Unfallflucht, Zeugenaufruf

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Die Polizei ist auf der Suche nach einem Radfahrer, der am Montag einen Schaden von fast 1.000 Euro verursachte, als er mit einem Auto zusammenstieß und anstatt eine Schadensregulierung vorzunehmen lieber das Weite suchte.

Ein 37-Jähriger befuhr gegen 16 Uhr mit seinem Audi die Bahnhofstraße von der Stuttgarter Straße kommend, als ihm ein Fahrradfahrer in die gleiche Richtung folgte. Kurz vor der Kreuzung zur Turnhallenstraße begann der Q5-Fahrer nach links zu blinken und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Als die Straße frei war, beabsichtigte er nach links in die Turnhallenstraße einzubiegen, was der hinter ihm fahrende Radfahrer offenbar zu spät erkannte, welcher versuchte das Auto links zu überholen. Dabei kollidierte er mit seinem Fahrrad gegen die linke vordere Seite des Pkw sowie mit der Kühlerhaube und kam zu Fall. Ob sich der Radfahrer dabei verletzte, ist nicht bekannt.

Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrradfahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er wird als etwa 170 cm großer und zwischen 45 und 55 Jahre alter Mann beschrieben. Das Fahrrad soll schwarz grau und sportlich gewesen sein. Wer zum beschriebenen Sachverhalt Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/5360 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4590949 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4590949