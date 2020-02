Freudenstadt – Frontalzusammenstoß beim Überholen: zwei Verletzte

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Am Montagmorgen hat sich bei Freudenstadt ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 67-jähriger Autofahrer war gegen 9:15 Uhr bei regennasser Fahrbahn auf der Bundesstraße 294 von Freudenstadt kommend in Richtung Seewald-Besenfeld unterwegs. Nach einer Kuppe, auf der abschüssigen Geraden vor Besenfeld, setzte der 67-Jährige dazu an, mit seinem Wagen einen Lastwagen mit Anhänger zu überholen, der von einem 55-Jährigen gelenkt wurde. Während des Überholvorgangs kam dem 67-Jährigen ein 32-jähriger Autofahrer entgegen. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge frontal miteinander. Kurz vor dem Zusammenstoß hatten beide Autofahrer offenbar noch versucht, einander auszuweichen, wobei der Wagen des 32-Jährigen auch gegen den Lastwagenanhänger stieß. Durch den Unfall erlitt der 67-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und wurde nach einer ambulanten Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Bei ihm konnten die Einsatzkräfte alkoholische Beeinflussung feststellen, ein Alkoholvortest hatte einen Wert von etwa einem Promille zum Ergebnis. Daraufhin behielten die Beamten den Führerschein des 32-Jährigen ein. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 50.000 Euro.

