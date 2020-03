Freudenstadt – Großer Schaden: 24-Jähriger will Eichhörnchen ausweichen

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Ein Schaden von rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 294 zwischen Loßburg und Alpirsbach am Samstagvormittag gegen 10.55 Uhr. Ein 24-jähriger BMW Fahrer befuhr die Bundesstraße, als plötzlich ein Eichhörnchen die Straße querte. Der Mann versuchte dem Tier auszuweichen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er prallte in der Folge in eine Leitplanke.

Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4541288 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4541288