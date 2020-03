Freudenstadt – Mehrere Unfallfluchten und ein Verletzter – Zeugen gesucht

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Am Dienstag und Mittwoch haben sich in Freudenstadt mehrere Unfälle ereignet, bei denen sich die jeweiligen Verursacher danach einfach aus dem Staub gemacht haben.

Der erste Fall ereignete sich am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Parkplatz am Stadtbahnhof. Hier stieß ein Unbekannter mit seinem Wagen gegen einen dort geparkten Ford und fuhr danach einfach davon. Der Schaden am Ford beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Am Mittwoch, gegen 6:30 Uhr, kam es auf der Stuttgarter Straße in Richtung Aach im Bereich der Bacherkreuzung zu einem weiteren Unfall mit Unfallflucht. Hier hatte ein 26-Jähriger mit seinem Auto zuvor einen schwarzen Kleinwagen mit Freudenstädter Kennzeichen überholt. Während des Überholvorgangs hupte die Fahrerin des Kleinwagens, sodass der 26-Jährige vermutete, dass sich die Fahrzeuge berührt haben könnten und deshalb am Fahrbahnrand anhielt. Nachdem auch die Fahrerin des Kleinwagens anhielt, stieg der 26-Jährige aus und ging zu dem Kleinwagen. In diesem Moment fuhr dieser jedoch wieder los und touchierte des 26-Jährigen, welcher dabei leicht verletzt wurde. Ohne sich zu kümmern, fuhr die Fahrerin des Kleinwagens, eine ältere Dame mit Brille und orangenem Pullover, dann jedoch einfach weg.

Die nächste Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 11:15 Uhr und 13:45 Uhr in der Karl-v.-Hahn-Straße. Hier fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto den linken Außenspiegel eines geparkten Peugeot ab. Ohne sich um den Schaden von etwa 300 Euro zu kümmern, fuhr auch dieser Verursacher davon.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, kam es in der Wittlensweilerstraße zu einer weiteren Unfallflucht. Dabei hinterließ der noch unbekannte Verursacher einen Schaden von über 1000 Euro, als er mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne stieß und danach ebenso davonfuhr.

Das Polizeirevier Freudenstadt bittet in allen Fällen Zeugen darum, sich unter 07441 5360 zu melden.

