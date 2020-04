Freudenstadt – Polizei zieht alkoholisierten Rollerfahrer aus dem Verkehr

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Beamte des Polizeireviers Freudenstadt haben am frühen Donnerstagmorgen in Freudenstadt einen alkoholisierten Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Der 35-Jährige war mit seiner Vespa gegen 1 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihn die Einsatzkräfte einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 35-Jährigen fest. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille. Der so Ertappte musste in der Folge eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

