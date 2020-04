Freudenstadt – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Ein mit dem Motorrad verunglückter und schwer verletzter 39-Jähriger musste am Samstag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Motorradfahrer war gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 294 von Besenfeld in Richtung Freudenstadt unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der 39-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, überquerte den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und schrammt mit der linken Seite an einer Mauer entlang. Das Motorrad kam auf der Straße zum Liegen, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt und von Rettungskräften medizinisch erstversorgt wurde. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern noch an. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

