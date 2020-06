Freudenstadt – Mutmaßliche Betrüger sammeln Geld an Haustür

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Im Landkreis Freudenstadt sind derzeit mutmaßliche Betrüger unterwegs, die von Haus zu Haus gehen und dabei wahrheitswidrig angeben, für einen in Freudenstadt aufhältigen Zirkus Spenden zu sammeln. In diesem Zusammenhang fiel ein jüngerer Mann mit blonden, gelockten Haaren auf. Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536310 zu wenden.

