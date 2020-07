Freudenstadt – Polizeibeamter durch 25-Jährigen leicht verletzt

Anzeige

Freudenstadt (ots) – In Gewahrsam genommen musste am Sonntagabend ein 25-jähriger Mann, nachdem er sich zunächst mit Gästen einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße anlegte und sich dann anschließend den polizeilichen Maßnahmen aggressiv widersetzte.

Zunächst verständigte eine Mitarbeiterin der Gaststätte gegen 22.00 Uhr die Polizei, da der Mann das Lokal nicht verlassen wollte. Auch den Aufforderungen der mittlerweile eingetroffenen Beamten leistete er keine Folge, so dass er aus dem Gebäude geschoben wurde und ihm letztlich Handschellen angelegt werden mussten. In der Folge wehrte sich der Mann körperlich gegen das polizeiliche Vorgehen, wodurch ein Polizeibeamter leichte Verletzungen erlitt. Er konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

