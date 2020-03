Freudenstadt – Polizeieinsatz wegen Drohung

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Am Montagmittag ist es in Freudenstadt wegen einer Drohung zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Zwei 33- und 38-jährige Männer hatten sich mit dem Einverständnis eines Bekannten für längere Zeit in dessen Wohnung in der Hohenrieder Straße aufgehalten. Irgendwann wurde dem Bekannten der Aufenthalt der beiden Personen dann unangenehm und er wollte, dass sie seine Wohnung verlassen. Anstatt zu gehen, soll der 33-Jährige daraufhin jedoch Äußerungen von sich gegeben haben, die darauf schließen ließen, dass einer der beiden Männer mit einer Schusswaffe bewaffnet sein und von dieser Gebrauch machen könnte. Die vom Wohnungsinhaber deshalb alarmierten Polizeikräfte nahmen beide Personen in der Folge widerstandslos fest. Dabei waren neben mehreren Streifen auch Spezialkräfte im Einsatz. Die beiden Betroffenen wurden im weiteren Verlauf zum Polizeirevier Freudenstadt gebracht. Dort dauern die polizeilichen Maßnahmen noch an. Eine Schusswaffe fanden die Beamten nicht.

