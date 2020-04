Freudenstadt – Private Party beendet

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Eine Party mussten Beamte des Polizeireviers Freudenstadt am frühen Dienstagmorgen gegen 00.30 Uhr in der Friedrich-List-Straße beenden. Eine vierköpfige Gruppe hatte sich im Bereich der Friedhofsmauer an zwei Parkbänken mit reichlich Alkohol niedergelassen und gefeiert. Der Bereich wurde durch die Beteiligten entsprechend vermüllt. Bei der Gruppe waren zwei angeleinte Hunde, die unentwegt bellten. Die uneinsichtigen jungen Männer im Alter zwischen 21 und 26 Jahren reagierten bei der Kontrolle sofort aggressiv.

Ein 22-Jähriger hielt sich mehrfach nicht an die Weisungen der Beamten vor Ort und musste unter der Anwendung von Zwang von den Hunden weggebracht werden.

Zwei aus der Gruppe erhielten einen Platzverweis und verließen die Örtlichkeit. Ein 26-Jähriger beleidigte die eingesetzten Beamten. Der 22-Jährige und der 26-Jährige mussten zunächst zum Polizeirevier. Beim 22-Jährigen wurde ein geringe Menge Amphetamin gefunden. Er hatte einen Alkoholwert von rund 1,8 Promille.

Den vier Personen droht jeweils eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Der 26-Jährige erwartet zusätzlich eine Anzeige wegen Beleidigung und der 22-Jährige wegen den Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

